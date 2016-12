Armonie antiche in tempi moderni al Museo Napoleonico

Giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 16.30, nell'ambito di Natale nei Musei, c'è Armonie antiche in tempi moderni, in collaborazione con Roma Tre Università degli Studi. L'evento si terrà al Museo Napoleonico.

Johann Sebastian Bach, maestro della forma e padre dell’armonia moderna, ritorna anche nella musica impressionista, come modello di scrittura musicale contrappuntistica. La musica di Ravel è intrisa del modello bachiano e numerosi sono i riferimenti di questo autore allo stile settecentesco, classico e pre-classico. Interpreti Andrea Feroci, tra i più importanti pianisti romani e Gabriele Campagna, vincitore di numerosi premi in Italia e all’estero e recente assegnatario del premio Annarosa Taddei promosso da Roma Tre Orchestra nel novembre 2016.

Con: Andrea Feroci, pianoforte; Gabriele Campagna, violino

Programma: J. S. Bach: Sonata n. 1 in si minore per violino e cembalo BWV 1014; M. Ravel: Sonata per violino e pianoforte, Tzigane, Prelude e toccata da “La tombeau de Couperin”