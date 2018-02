Arlecchino e Pantalone al Teatro Kopò

Il servitore sfaticato e sempre affamato Arlecchino, quando non è impegnato a fare scherzi al mercante Pantalone, suo avaro e severo padrone, passa il tempo a corteggiare la sua amata principessa Rosina, figlia del re Giandisgrazio di Poveronia. Nonostante l’amore sia corrisposto, Arlecchino sa bene che un povero servitore non potrà mai e poi mai fidanzarsi con una principessa. A peggiorare le cose ci pensa Pantalone che decide di corteggiare e sposare Rosina, non per amore, bensì per realizzare il suo sogno di diventare, un giorno, sovrano. La principessa è costretta dal padre a sposare Pantalone, perché grazie ai soldi del ricco mercante potrà ripagare tutti i debiti che il regno di Poveronia ha nei confronti degli altri paesi. Arlecchino ha pochissimo tempo per diventare ricco, ripagare i debiti di Poveronia e sposare la sua principessa. Si mette quindi alla ricerca di un grande tesoro: il diamante molto prezioso, ma un po’ maledetto del Quadraro.



TECNICA

Burattini. Durata: 50 minuti

Età consigliata: da due anni in su.

con Giusi Albanese e Marco Ceccotti



È Carnevale! Si può venire mascherati!



