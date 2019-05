Ariccia, “La Tastiera Infinita” a Palazzo Chigi

“La Tastiera Infinita” è una Mostra interattiva di diversi strumenti musicali a tastiera storici e funzionanti. Un progetto innovativo che si propone di far conoscere al pubblico 13 strumenti a tastiera, rarissimi se non unici, che verranno esposti e suonati nelle sale del Palazzo Chigi di Ariccia dal 18 al 24 maggio 2019 con Claudio Brizi & Friends

Verranno organizzate visite guidate in cui sarà possibile conoscere le caratteristiche tecniche e costruttive degli strumenti esposti (all’interno dei quali verranno anche collocate sonde endoscopiche che permetteranno di vedere su schermo cosa avviene durante una performance concertistica) e, soprattutto, ascoltarne le qualità timbriche e musicali. Un’occasione unica e difficilmente ripetibile per entrare concretamente nel mondo storico degli strumenti a tastiera e del loro repertorio, originale e trascritto, che coinvolgerà il pubblico in una esperienza interattiva di grande fascino e suggestione. Nel corso della Mostra sono previsti anche tre concerti con diverse formazioni strumentali e con diversi programmi musicali che si terranno nella Sala Maestra di Palazzo Chigi sabato 18, domenica 19 e venerdì 24 maggio.

Nel concerto di domenica 19 maggio verrà inoltre presentata e fatta ascoltare, in anteprima assoluta, la prima copia della “Sordellina napoletana”, zampogna cortese sviluppatasi alla fine del XVI secolo e diffusa nel XVII, ricostruita dopo un lungo lavoro di ricerca storico-musicologico, tecnico ed iconografico, che verrà presentata il 28 maggio nell’ambito di un Simposio Internazionale organizzato a Rouen.

Le visite guidate sono aperte sia al pubblico che agli studenti delle scuole e devono essere prenotate.

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Chigi di Ariccia sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Lazio.