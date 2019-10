Ariccia, a Palazzo Chigi gli Sfaccendati con “I Peccati di Rossini”

Domenica 13 Ottobre, alle ore 19.15, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi incontro imperdibile con I Peccati di Gioachino Rossini, i péchés de vieillesse di uno tra i più grandi geni della Musica. Incontro con un Rossini troppo poco conosciuto che malgrado il proprio proposito di non scrivere più musica dopo il debutto a Parigi del Guglielmo Tell, compone ben quattordici volumi di quelli che lui stesso battezza Péchés de vieillesse.

Ricco, famosissimo, ma malato, Rossini si prende tutte le libertà.

Il melodista sublime si unisce allo sperimentatore di nuove soluzioni armoniche, mentre spesso prende il sopravvento un gusto che si può definire surrealista. Scettico fino al cinismo e irriverente, il Rossini dei Peccati rimane devoto unicamente alla propria arte, la Musica. Che non tradisce mai.

Racconteranno Rossini, attraverso aneddoti, storie ed esecuzioni il celebre critico musicale e musicologo Sandro Cappelletto con il soprano Cinzia Forte e il pianista Marco Scolastra.



Il Concerto verrà riproposto la mattina di lunedì 14 ottobre per le scuole del territorio: una pregevole iniziativa per avvicinare i giovani alla conoscenza della musica classica.

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Chigi di Ariccia sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Programma

Tirana alla spagnola rossinizzata da Album italiano

Andantino moderato n. 3 da Musique Anodine

Un Rien da Quelques riens pour album

Allegretto moderato n. 4 da Musique Anodine

La fioraia fiorentina da Album italiano

O salutaris hostia da Petite Messe Solemnelle



Memento homo da Album pour les enfants dégourdis

Assez de memento: dansons da Album pour les enfants dégourdis

La Grande Coquette (Ariette Pompadour) da Album français



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561

info@concertiaccademiasfaccendati.it

www.concertisfaccendati.it