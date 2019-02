Ariccia, Palazzo Chigi: 24 febbraio riprendono I Concerti degli Sfaccendati con il ricordo di Rossini

Riprendono, domenica 24 febbraio alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” ed è subito festa: infatti il 2019 è un anno speciale perché ricorre il cinquantenario della costituzione, nel secolo scorso, della COOP ART, la società organizzatrice de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”.

Da quel lontano 1969, quando a Roma un gruppo di cantanti lirici si riunì per dar vita alla società, sono stati ideati e realizzati un gran numero di progetti prestigiosi sia in campo musicale che in quello del teatro musicale. Proseguendo questo lavoro progettuale, per l’occasione del cinquantenario, Giovanna Manci, direttore artistico, e Giacomo Fasola, presidente della COOP ART, hanno preparato un programma che si dipanerà da febbraio a dicembre con molti progetti originali anche a carattere multidisciplinare. Ci saranno diversi appuntamenti appositamente ideati e prodotti per la Stagione 2019 che per la loro unicità non mancheranno di suscitare l’interesse del pubblico.

Per l’inaugurazione della Stagione “abbiamo pensato che fosse giusto richiamarci alla vocazione operistica dei fondatori della COOP ART – dicono Giacomo Fasola e Giovanna Manci – proponendo un concerto tutto dedicato alla gioiosa energia ed alla genialità della musica di Rossini che gli strumentisti di Umbria Ensemble, a cui siamo legati da antica amicizia, ci faranno ascoltare insieme a due giovani cantanti lirici coreani, il soprano Angela Hansol Kang ed il baritono Ettore Chi Hoon Lee”.

Il programma è incentrato sul “Barbiere di Siviglia” di cui si potranno ascoltare due arie famosissime, quella di Rosina e quella di Figaro, ma anche il duetto del primo atto tra Rosina e Figaro e l’aria della “Scena della Lezione” di Rosina che in passato veniva spesso “tagliata”. I bravissimi musicisti di Umbria Ensemble eseguiranno a loro volta tre “Ouverture” da Il Barbiere di Siviglia, Semiramide, La Gazza Ladra. Il Concerto è realizzato anche in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano che i curatori della rassegna ringraziano insieme all’Amministrazione Comunale di Ariccia, nella persona del Sindaco Roberto Di Felice, al Ministero dei Beni e Attività Culturali e alla Regione Lazio.







Programma

UmbriaEnsemble

Hansol Kang – Soprano

Chihoon Lee – Baritono

Luca Ranieri – violino/viola

Maria Cecilia Berioli – violoncello

Leonardo Cherri – pianoforte



Gioachino Rossini (1792 – 1868)

Ouverture da Il Barbiere di Siviglia

“Una voce poco fa” (aria di Rosina)

“Largo al factotum” (aria di Figaro)

da Il Barbiere di Siviglia

Ouverture da “Semiramide”

“Contro un cor che accende amore” (aria di Rosina)

“Dunque io son? tu non m’inganni”

(duetto Rosina / Figaro)

da Il Barbiere di Siviglia

Ouverture da La Gazza ladra



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561

info@concertiaccademiasfaccendati.it

www.concertisfaccendati.it