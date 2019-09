Ariccia, torna il Festival dell’Organo di Galloro

Sabato 14 settembre, alle ore 19, primo appuntamento della Seconda Edizione del Festival dell’Organo di Galloro ideato dai direttori artistici, Giovanna Manci e Giacomo Fasola, per valorizzare lo storico organo Agati-Tronci (1907) della Chiesa di S. Maria di Galloro ad Ariccia restaurato nel 2017.

Per il concerto di inaugurazione del Festival ritornano due eccellenti musicisti che hanno entusiasmato lo scorso anno: la violinista lituana Lina Uinskyte e l’organista Marco Ruggeri.

In programma musiche di Marco Enrico Bossi, il maggior organista italiano a cavallo tra Ottocento e Novecento, Arcangelo Corelli di cui verranno eseguite le Variazioni sopra La Follia, notissimo tema musicale di origine portoghese tra i più antichi della musica europea, Antonio Vivaldi con la trascrizione per violino ed organo del famoso concerto “Il Gardellino” e Antonio Bazzini di cui verrà proposta la trascrizione del Concerto per violino e orchestra n.5 op.42 “Militare”.

Il Concerto sarà anche l’occasione per salutare Don Andrea De Matteis , che lascia Galloro per un nuovo incarico parrocchiale, e accogliere Mons. Giovanni Masella nuovo Parroco.



Il Concerto è a ingresso libero.



“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia , del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC).



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561

info@concertiaccademiasfaccendati.it

www.concertisfaccendati.it