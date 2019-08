Ariccia, ripartono gli Sfaccendati con il duo Alogna-Catena nel segno di Wolf Ferrari

Domenica 1 settembre, alle ore 19.15, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia si inaugura la Stagione Autunnale dei Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati la prestigiosa rassegna musicale, sostenuta dal Comune di Ariccia e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ha in cartellone ben 18 appuntamenti di grande interesse ed altissima qualità artistica fino al 15 dicembre 2019.

Per il concerto di inaugurazione Giovanna Manci e Giacomo Fasola, direttori artistici della Rassegna, hanno chiamato due straordinari musicisti attivi sulla scena internazionale, Davide Alogna e Costantino Catena, che porteranno avanti il Progetto Triennale dedicato alla registrazione in CD dell’integrale della musica da camera con pianoforte di Ermanno Wolf-Ferrari. Dopo lo straordinario successo mondiale riscosso dal primo CD, dedicato alle composizioni per pianoforte solo, che ha ricevuto recensioni entusiasmanti dalla critica specialistica internazionale (“Grandezza allo stato puro!” ha scritto Burkhard Schäfer sulla rivista tedesca PIANO NEWS), quest’anno verranno incise tutte le Sonate per violino e pianoforte del compositore italo-tedesco.

Davide Alogna e Costantino Catena, che saranno impegnati nella realizzazione di questo secondo CD distribuito a livello internazionale sempre dall’etichetta olandese BRILLIANT CLASSICS, faranno ascoltare la prima Sonata per violino e pianoforte di Wolf-Ferrari insieme alla notissima Sonata “Primavera” di Beethoven e all’Introduzione e Rondò capriccioso di Saint-Saëns per questa inaugurazione dei Concerti d’Autunno che è proprio da non perdere!



Programma

Beethoven, Sonata per violino e pianoforte “La Primavera”

Wolf-Ferrari, Sonata per violino e pianoforte n.1 op.1

Saint-Saëns, Introduzione e Rondò capriccioso op.26 per violino e pianoforte



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561

info@concertiaccademiasfaccendati.it

www.concertisfaccendati.it