Ariccia, la “Concertante” di Mozart a Palazzo Chigi per gli Sfaccendati

Entusiasmante l’appuntamento tutto mozartiano che verrà proposto da “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” per il concerto di venerdì 1° novembre a Palazzo Chigi

alle ore 18:15.

La Roma Tre Orchestra – l’orchestra della Terza Università di Roma – , diretta da Filippo Manci, farà ascoltare la Sinfonia in la maggiore K201 insieme a quel capolavoro assoluto che è la Sinfonia concertante per violino e viola in mi bemolle maggiore K364.

I solisti della Concertante saranno due giovani talenti che poche settimane fa sono già stati ospiti degli “Sfaccendati” entusiasmando il pubblico per le loro qualità tecniche e musicali: il violinista Ivos Margoni ed il violista Matteo Rocchi.

Poter ascoltare la Concertante K364 di Mozart nella Sala Maestra di Palazzo Chigi è veramente un’esperienza da non perdere!

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Chigi di Ariccia sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561

info@concertiaccademiasfaccendati.it

www.concertisfaccendati.it