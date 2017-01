Ariana Grande, lo show a Roma

A Roma arriva il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande. Attrice e cantante, Ariana Grande deve il suo successo alle doti vocali e alla popolarità del canale tematico dedicato a bambini e ragazzi Nickelodeon. Nata Ariana Grande-Butera nel 1993 a Boca Raton, Florida, americana di origini italiane, interpreta la parte di Cat Valentine nella sit com "Victorious", cui arriva nel 2010 dopo essersi affermata sui palcoscenici di Broadway.

Alla carriera televisiva affianca quella di cantante pop, paragonata per timbro ed estensione vocale a Mariah Carey. Dopo essersi esibita con alcune orchestre sinfoniche americane, debutta in discografia nel marzo 2013: il singolo "The Way" vende 120.000 copie nel giro di 48 ore, oltre 200.000 nella prima settimana, 2 milioni per la fine dell’anno. Il primo album YOURS TRULY esce in settembre ed è subito al primo posto della Top 200 di "Billboard". Premiata come artista dell’anno agli American Music Awards, apre alcuni concerti di Justin Bieber e a fine anno dà alle stampe un Ep natalizio. Nel 2014 esce l'album "My Everything che contiene il singolo "Problem" feat. Iggy Azalea.

