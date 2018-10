ARIA. Festival dei giochi all'aperto

ARIA!

Abbatti i muri, apri la mente: gioca!

FESTIVAL DEI GIOCHI ALL'APERTO

2°edizione

Per giocare e mettersi in gioco



Casa delle Donne Lucha y Siesta

13 e 14 ottobre 2018

da mattina a sera

Roma Via Lucio Sestio 10 (Quadraro)



Giochi ed eventi inclusivi e accessibili a sord* e udenti



Durante tutto il festival, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 nel cortile:

postazioni di giochi all’aperto

Piccolo Circo e le attività outdoor a cura di Eduraduno

giochi da fiera a cura di Cubo Libro

Origami di Paolo del Grande Cocomero



incursioni a cura di:

Cirque Portable di Vivia Davio

Teatro di strada Lis del Laboratorio Bastachecicapiamo

il Grillo Parlante di Giovanna Rinaldi, performer Lis

e…

merende da mattina a sera!



e..un ricco programma di laboratori, presentazioni di libri, spettacoli teatrali





