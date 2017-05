Arezzo Wave Love Festival: La Finale in scena al Monk

Mercoledì 17 maggio vanno in atto le fasi finali delle selezioni regionali dell'Arezzo Wave Love Festival. La manifestazione con uno storico di quasi 30 anni, si conferma come il primo concorso live in Italia, sia per capillarità sul territorio che per numero di band iscritte: più di 90 concerti in tutta Italia, 1496 iscrizioni, cifra record raggiunta dal contest, di cui 180 solo nel Lazio. Dopo i quattro appuntamenti svoltisi al Trenta Formiche, la finale si sposta al Monk, uno dei live club più attivi e partecipati in Italia di quest'anno. Ad esibirsi il "one man band" Black Snake Moan con il suo blues desertico, il trio rock in chiave italiana Plastik, i Random Clockwork con il loro rock influenzato da elementi elettronici e il progetto di respiro internazionale Shijo X. Le selezioni di Arezzo Wave sono da sempre un'occasione preziosa per vedere tanti talenti prima ancora che raggiungano una notorietà a livello nazionale. Basti pensare agli Afterhours, gli Almamegretta, i Fast Animals and Slow Kids, Paolo Benvegnù. Nel Lazio negli ultimi anni hanno calcato il palco del contest artisti come: Wrongonyou, Giancane, John Canoe, Big Mountain County, The Shalalalas, Honeybird and the Birdies, The Flying Madonnas, Le Mura. Apertura Porte: 20.00 Inizio Concerti: 21.30 Info e dettagli su www.arezzowave.com http://www.monkroma.club/ Ingresso gratuito con tessera ARCI L'INGRESSO AL MONK E' RISERVATO AI SOCI, RICHIEDERE LA TESSERA 24H PRIMA AL LINK: http://www.monkroma.club/tesseramento/