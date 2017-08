ArenAniene, rassegna cinematografica al Parco di ponte Nomentano

ArenAniene

dal 10 al 30 agosto

Parco di Ponte Nomentano

Via Nomentana 415, Roma

Ingresso 5 euro





10 agosto 2017

h 20:30 Guest star Francesco Pannofino

h 21:15 La La Land, di Damien Chazelle



Si aprirà giovedì 10 agosto alle 20:30, presso il Parco di Ponte Nomentano, la 1a edizione di ArenAniene, rassegna di film e iniziative culturali e ambientali, organizzata da Mediterranea Production con la direzione artistica di Patrizia Di Terlizzi e quella organizzativa di Giulio Gargia, in collaborazione con Lega Ambiente/Mondi Possibili – Tavola Rotonda, Interazioni Urbane, Rebike.





Guest Star dell'inaugurazione sarà Francesco Pannofino, attore protagonista di “Patria”, film diretto da Felice Farina, che chiuderà la rassegna il 30 agosto. La voce italiana di George Clooney ci regalerà la proiezione di un originale videoclip che lo vedrà nelle inedite vesti di cantante. Prima di lui interverranno Gilberto Kalenda, Assessore alla Cultura del III Municipio, e Serena Casciano di Lega Ambiente/ Mondi Possibili che presenterà un workshop di upcycling, sulle tecniche di recupero di materiali usati e altri ospiti.



Alle 21:15 proiezione di “La La land”, musical di Damien Chazelle, con Emma Stone e Ryan Gosling, vincitore di 6 Premi Oscar, 7 Golden Globes, 5 BAFTA, premiato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2016 e ai London Film Critics Circle, che vanta inoltre diverse candidature a molti festival internazionali.



ArenAniene unisce alle tradizionali caratteristiche del ritrovo serale estivo la ricerca della qualità del prodotto cinematografico. Nel programma infatti saranno rappresentati i maggiori festival e premi di tutto il mondo. Un pezzetto di Venezia, Cannes, Berlino, Torino, Los Angeles, Taormina approderà sulle rive dell’Aniene grazie alla selezione di film premiati in questi Festival. Per 6 sere alla settimana infatti i lavori proposti saranno opere provenienti da queste prestigiose rassegne. Una volta alla settimana, invece, wild card della direzione artistica, che sceglierà un lavoro ritenuto particolarmente meritevole.



Ogni sera prima del tramonto, alle 19:00, ArenAniene aprirà le porte a letture di poesia, presentazioni di libri, workshop, performance artistiche di vario genere a ingresso libero.



L’iniziativa ha già portato un primo beneficio alla cittadinanza della circoscrizione con lo sfalcio del pezzo di Parco sul quale insiste, restituendo così già un luogo più vivibile e che sarà ancora migliorato con la pulizia e la disinfestazione che ci apprestiamo ad eseguire. Ancora, è previsto un allestimento dell’arena, curato dalla stessa direttrice artistica, Patrizia Di Terlizzi, con materiali ecosostenibili in legno che s’inseriscono perfettamente nel contesto del parco.



La rassegna è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

IL PROGRAMMA

10 Agosto giovedi

"La la land" di Damien Chazelle Coppa volpi Venezia 2016 -Premio miglior attrice

11 Agosto venerdi

"Fai bei sogni" di Marco Bellocchio Nastri d’Argento 2017 -Premio Miglior Scenografia, -Miglior Montaggio

12 Agosto sabato

"Indivisibili" di Edoardo De Angelis,

David di Donatello 2017 - Miglior Musicista

13 Agosto domenica

"Perfetti Sconosciuti" di Paolo Genovese,

David di Donatello 2016 – Miglior Film

14 Agosto lunedi

"Lo chiamavano Jeeg Robot", di Gabriele Mainetti -

David di Donatello 2016 – Miglior Attore protagonista – Miglior Regia

15 Agosto martedì

"La pazza gioia" di Paolo Virzì David di Donatello 2017 - Miglior Film

16 Agosto mercoledi

"Mamma o papà" di Riccardo Milani - Wild Card

17 Agosto giovedi

"Taxi Teheran",di Jafar Pahani Festival di Berlino 2015 -Premio Miglior Film

18 Agosto venerdi

"Personal shopper" di Oliver Assayas

Cannes 2016 - Miglior Regia

19 Agosto sabato

"Inside Out" di Pete Docter

Premio Oscar 2016 - Miglior Film di Animazione

20 Agosto domenica

"L’ora legale" di Ficarra e Picone Nastro d'Argento 2017 - Miglior commedia

21 Agosto lunedi

"Winter Sleep" di Nuri Bilge Ceylan

Palma d’Oro festival di Cannes 2014

22 agosto martedì

"Il cittadino illustre" di Gastòn Duprat e Mariano Cohn

Festival di Venezia 2016 -Premio miglio attore

23 Agosto mercoledi

"My Italy" di Bruno Colella

Wild Card

24 Agosto giovedì

"Veloce come il vento" di Matteo Rovere

David di Donatello 2017 - Miglior Attore

25 Agosto venerdi

"The Club" di Pablo Larrain

Festival di Berlino 2014

26 Agosto sabato

"Io, Daniel Blake" di Ken Loach Festival di Cannes 2016 - Miglior Film

27 Agosto domenica

"Omicidio all’italiana" di Maccio Capatonda

Nastri d’Argento 2017 - Miglior attrice non protagonista

28 Agosto lunedi

"Il caso spotlight" di Thomas Mac Carty

Premio Oscar 2016 - Miglior film

29 Agosto martedì

"The Lobster" di Yorgos Lanthimos Cannes - Gran Premio della Giuria

30 Agosto mercoledì

"Patria "di Felice Farina

Wild Card



Ingresso: 5 euro

Info : www.facebook.com/arenaniene - 366 3188501