Inaugurazione Parco giochi di via Lemonia con festa in maschera

Continuano i lavori per la realizzazione della nuova area giochi all'interno del Parco degli Acquedotti di Roma donata dal Polo Sanitario Nsl.

Scivoli, altalene, casette, dondoli e tanto altro, in un'area recintata, già esistente, ma che è stata ricostruita, rinnovata e resa più bella con una nuova pavimentazione e nuovi giochi per i bambini.

L'inaugurazione del Parco degli Acquedotti di Roma è prevista per sabato 2 marzo con grande festa in maschera per tutti.