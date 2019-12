L’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme

Nei pressi della grande basilica di Santa Croce in Gerusalemme si trova una delle aree archeologiche più sorprendenti di Roma, aperta in via eccezionale, per farvi scoprire un altro luogo unico della città. Qui infatti sorgeva un enorme palazzo realizzato dagli imperatori romani e poi ingrandito e reso ancora più sontuoso da Costantino e sua madre Sant’Elena. Si potrà così ripercorrere, grazie ai meravigliosi resti presenti, la storia del luogo nel passaggio tra paganesimo e cristianesimo. In più sarà possibile ammirare parte del giardino e dell’orto dell’antico convento e i resti straordinari di una antica domus romana.



Sabato 07 Dicembre 2019 ore 11:15

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, all’ingresso della basilica

La visita prevede una quota di partecipazione di euro 10 a persona. La prenotazione è obbligatoria.



“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/santa-croce-gerusalemme/