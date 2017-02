Visiteremo l'area archeologica del Circo Massimo, appena riaperta al pubblico, ovvero il più grande edificio per spettacoli della storia dell'antichità. I lavori di restauro e musealizzazione appena conclusi del settore corrispondente all'emiciclo sud del circo consente di percorrere le gallerie che un tempo conducevano alle gradinate, di accedere ad alcune botteghe in cui trovavano posto le attività commerciali legate alle esigenze del pubblico antico: magazzini, rivendite di generi alimentari, lupanari e cambiavalute per le scommesse! L'itinerario ci consentirà di approfondire la storia degli spettacoli dell'antica Roma, i fenomeni ancora attuali del fanatismo sportivo e della rivalità tra le squadre che gareggiavano nel circo. All'interno dell'area archeologica finalmente tornano visibili i resti dell'Arco trionfale dedicato all'imperatore Tito, sotto il quale passava il corteo trionfale al ritorno dalle vittoriose campagne militari, nonché la medievale Torre della Moletta, oggi aperta al pubblico, che costituirà un suggestivo punto panoramico sulle strutture circensi! Informazioni utili Appuntamento: ore 11 Piazza di Porta Capena (ingresso area) Quota di partecipazione: 10€ + Tessera Altair 2017 (€5) Biglietto d'ingresso all'area archeologica Residenti: Intero € 4,00/ ridotto € 3,00 Non residenti: intero € 5,00 / ridotto € 4,00 Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair