ArdeajazzWinter con Stefano di Battista

Torna ArdeajazzWinter , l’appuntamento è fissato per Sabato 3 Febbraio, alle 21.00, nella prestigiosa cornice del Golf Club MareDiRoma in Via Enna, 30 ad Ardea.

Torna dunque il grande jazz ad Ardea, dopo l’inebriante successo dell’ Ardeajazz Festival di Luglio fra la storica scalinata di Via Catilina e la Piazza del Castello Sforza Cesarini ora, la versione invernale porta sul palco il sassofonista Stefano Di Battista considerato uno fra i maggiori jazzisti della scena mondiale.

Romano di Roma ma di adozione francese Stefano Di Battista vive e lavora a Parigi, i sui dischi sono ai primi posti e fra i più venduti nelle classifiche europee. Per la seconda edizione dell’ArdeajazzWinter l’Associazione Filarmonicadi Ardea, promotrice dell’evento, ha invitato lostraordinario sassofonista che ha scelto di esibirsi con il Dea Trio ovvero tre fra i più talentuosi e richiesti musicisti in Italia ed all’estero Daniele Sorrentino al contrabbasso, Elio Coppola alla batteria ed Andrea Rea al piano.

Durante la serata sarà presentato anche l'ultimo lavoro discografico del Dea Trio, “Secret Love”. Il concerto inizierà alle 21.00 di Sabato 3 Febbraio e sarà preceduto da un' apericena di benvenuto dalle 19.30. La prenotazione è obbligatoria e, ricordando il Sold Out avuto per la scorsa edizione invernale con Bosso e il numero limitato dei posti, si consiglia di effettuarla il prima possibile.



Info: 3471437326 Fb: ardeafilarmonica - www.ardeafilarmonica.it - oppure: Ardeafilarmonica - Via degli Scavi, 3 - Ardea dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

