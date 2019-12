Ardeafilarmonica presenta il Concerto di Natale 2019

Torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale ad Ardea, Sabato 21 dicembre alle ore 19.00 presso la Sala consiliare “Sandro Pertini”, in Via Laurentina Km 33 con Ingresso Libero. Il concerto, da sempre organizzato dall’Associazione Filarmonica città di Ardea vede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la partecipazione dell’Ardeafilarmonica diretta dal maestro Raffaele Gaizo, e della Big Band, degli allievi dell’Istituto Comprensivo Ardea 1, coordinati dalla professoressa Annapiera Protopapa.

Torna ad esibirsi l’Ardeafilarmonica, reduce dal grande successo in Russia, e dopo la strepitosa esibizione in onore di Santa Cecilia con un ospite d’eccezione, il Controtenore Vladimir Magomadov. È nata una bella amicizia con Magomadov, affermato artista spesso chiamato a cantare addirittura al Bolshoi di Mosca – ha affermato il Maestro Raffaele Gaizo - si è esibito con noi prima in Russia nelle città di Kaluga e Obninsk e poi qui in Italia per il nostro annuale Concerto dedicato a Santa Cecilia”.

Il Controtenore con la sua voce particolare è stato apprezzato molto dal pubblico che lo ha dimostrato con una standing ovation al termine della sua brillante esibizione. In platea anche Andrey Menshov segretario del deputato della Duma Aleksandr Avdeev che ha seguito in Russia tutta la trasferta dell’Ardeafilarmonica. Un grazie speciale a Katia Vetica per l’apporto determinante alla realizzazione degli eventi sia in Russia che in Italia. “Il concerto di Natale è l’occasione per scambiarci gli auguri e rinnovarli alla nostra città – ha aggiunto Patrizia Andreoli presidente dell’Associazione Filarmonica di Ardea – ma anche a chi ci supporta nelle nostre innumerevoli iniziative e concerti”. Durante il Concerto di Natale sarà presentata la IV edizione invernale di “Ardea Jazz” che si svolgerà alla fine di febbraio.

