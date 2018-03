Arctic Monkeys a Roma: la rivoluzionaria band rock live all'Auditorium

Il Roma Summer Fest, il nuovo Festival dell’Auditorium Parco della Musica, si aprirà con uno show esclusivo degli Arctic Monkeys. Il 26 maggio, la storica band, a quattro anni di distanza dall’ultimo tour, tornerà a suonare in Europa aprendo il loro tour a Roma nella cavea dell’Auditorium che per la prima volta avrà un parterre con soli posti in piedi.

Il sesto album degli Arctic Monkeys

AM, l’ultimo album della band, è uscito nel 2013, e il suo seguito il sesto album di studio dovrebbe arrivare proprio quest’anno. La notizia è arrivata da una fonte inaspettata, il magazine di moto For the Ride, che ha scattato alcune delle fotografie al bassista Nick O’Malley “il giorno prima dell’inizio delle registrazioni del sesto disco, iniziate in una location segreta a settembre”.

Gli Arctic Monkeys a Roma

Sono cinque di fila, gli album degli Arctic Monkeys giunti al primo posto della classifica, un record. AM, influenzato dall'hard rock anni settanta e dall'hip-hop, riscuote anche il successo della critica, guadagna una nomination ai Mercury Prize e riceve i premi "British Album of The Year" e "Best British Group" ai Brit Awards. Nel 2014 vengono suonate dal vivo canzoni come My Propeller (unita a Knee Socks), Library Pictures e All My Own Stunts. In Italia suonano il 13 novembre 2013 al Mediolanum Forum di Assago, il 16 luglio 2014, al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, e il 17 luglio in Piazza Duomo al Pistoia Blues Festival. Il 23 e 24 agosto 2014 la band svolge il ruolo di headliner al festival di Reading e Leeds, dopo cinque anni. L'AM tour si è concluso il 15 novembre 2014, a Rio de Janeiro. Nel tour sono stati accompagnati dal chitarrista Bill Ryder-Jones dai The Coral, e da Tom Rowley, ex Milburn, altro gruppo storico, ormai sciolto dal 2008, dell'underground di Sheffield, che spesso erano annoverati come amici-rivali degli stessi Arctic Monkeys quando anch'essi erano solo un gruppo conosciuto ancora solo nel panorama underground inglese, nel 2005 circa.

Cameron Avery special guest degli Arctic Monkeys a Roma

Special Guest di ARCTIC MONKEYS sarà l’australiano CAMERON AVERY che così si presenta: …”forse vi ricorderete di me come bassista dei TAME IMPALA, o batterista dei POND, o come turnista per i THE LAST SHADOW PUPPETS”. Questo incipit dice molto della carriera di CAMERON AVERY ma tiene sottotraccia il suo background musicale con cui riesce a creare ballate senza tempo e una forte empatia con il pubblico. La sua Dance with me, potrebbe essere considerata uno dei capolavori contemporanei dell’indie pop. CAMERON AVERY, perfettamente a suo agio nella figura del crooner del ventunesimo secolo, non disdegna ascoltare diversi generi (tra i suoi ascolti spiccano Kendrick Lamar e i Run The Jewels) ma quando si tratta di mettersi a nudo il risultato è intenso, drammatico, vissuto: musica, appunto.

Biglietti concerto Arctic Monkeys a Roma

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 9 marzo su ticketone.