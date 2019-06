ArchichefNight: Roma è la terza tappa del 2019

La terza tappa italiana di Archichef Night 2019 si tiene a Roma il 2 luglio presso il LANIFICIO, una suggestiva struttura in stile vintage che si affaccia sul fiume Aniene e offre spazi dedicati a eventi culturali e mostre. Come nei precedenti appuntamenti la formula vincente rimane la stessa: una cena-evento in cui l’architetto si cimenta come chef e pensa a un piatto o a una ricetta che lo rappresenti al meglio.



L’archi-menù della serata romana prevede due antipasti che sono a cura di MASSIMO ADARIO ARCHITETTO e di LUCA CATINO DESIGN. Il primo piatto invece è dello studio di architettura fabio valente, mentre il secondo di RM\Architecture. Infine il dessert è ideato da STUDIO AMATI ARCHITETTI. Ogni portata viene realizzata come un vero e proprio progetto, ed è seguita dalla scelta degli ingredienti all’impiattamento. Durante la serata-evento gli Archichef raccontano agli ospiti in sala la loro scelta gastronomica e la preparazione, così che i partecipanti possano votare il miglior piatto.



Archichef è una manifestazione itinerante in Italia e all’estero. Per ogni tappa cambiano gli studi coinvolti, le location e i partner di design, che per questo appuntamento romano sono: Carimati, Ceramica Sant'Agostino, Dornbracht, Élitis, Flos, Kaldewei, Moroso, SilentGliss, Tubes. Le città nostrane fino ad oggi sono state Torino e Milano, dopo Roma l’edizione 2019 si sposta in Salento il 16 luglio e in inverno a Merano. Le città estere toccate quest’anno sono Zurigo, Londra con più appuntamenti, New York e Copenaghen.



Il format è stato ideato da TOWANT, agenzia dedicata all'organizzazione di eventi di architettura in Italia e all'estero, che collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale. Tra le manifestazioni organizzate in questi anni vi sono ArchitectsParty; DJ Arch dove il dj è l’architetto; ArchiBike un tour in bici alla scoperta di luoghi simbolo dell’architettura italiana.

