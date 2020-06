Archeotrekking per famiglie: il grand tour a Villa Gregoriana

Una meravigliosa passeggiata tra boschi, sentieri e antichi resti di epoca romana. Villa Gregoriana a Tivoli offre panorami insoliti ed

una spettacolare cascata; realizzata nella prima metà dell’800, rappresenta un parco di tipo romantico che racchiude e racconta

natura, storia e archeologia.

La storia della Villa, voluta da papa Gregorio XVI nel 1832 , è legata ad una grandiosa opera di ingegneria idraulica per contenere le continue esondazioni dell’Aniene; le sue acque, incanalate in un doppio traforo scavato nel monte Catillo, danno vita ai 120 metri di salto della nuova Cascata Grande, seconda in Italia dopo le Marmore.

Il Papa creò questo incantevole Parco, che porta il suo nome, e che per oltre un secolo fu meta di artisti del Gran Tour, letterati e uomini di cultura che ne raccontarono al mondo la bellezza attraverso disegni e pitture. L’archeotrekking è rivolto alle famiglie e consigliato a famiglie con bambini dagli 8 anni in su o comunque abituati a camminare. Percorreremo il percorso principale per cui si impiegheranno circa 2/2.30 ore. Il percorso prevede un sentiero non infrastrutturato in discesa, talvolta sconnesso e scosceso e circa un centinaio si scalini per la risalita.



Appuntamento Domenica 14 giugno ore 10:10 (è stata fatta una doppia prenotazione scaglionata di 10 minuti, quindi gli accessi saranno scaglionati in due gruppi in base al numero degli iscritti)

Largo Sant’Angelo 1, 00019 Tivoli - Roma.



Costi:

La visita guidata per famiglie hanno un costo di 17€ per la coppia adulto - bambino. Il costo è di 7€ per ogni adulto aggiuntivo e di 10€ per ogni bambino aggiuntivo. I bambini al di sotto dei 6 anni di età non pagano.

Il Biglietto di ingresso da pagare sul luogo al momento della visita

guidata:

- intero 8€

-bambinodai6ai18anni 3€

- bambini fino ai 5 anni ingressi gratuito.



Durante la visita guidata ogni partecipante dovrà indossare la mascherina ed i guanti e rispettare la distanza di almeno un metro dagli altri partecipanti.

In fondo troverete tutte le informazioni fornite nell'Ordinanza per il rispetto della normativa vigente e dei corretti comportamenti da seguire durante le visite guidate; vi chiediamo cortesemente di leggerli e prenderne atto per la vostra stessa sicurezza e tranquillità e nel rispetto degli altri partecipanti.



Tessera associativa: le persone, adulti o bambini, che partecipano alle attività proposte dall’Associazione dovranno essere tesserate. La tessera associativa, di durata annuale, ha il costo di 3 euro.



Note importanti: la conferma della prenotazione avviene attraverso il pagamento della quota.

Per confermare la partecipazione sarà necessario saldare prima della visita, entro la data del giorno 12 giugno 2020.



L'iscrizione alla visita avviene compilando il modulo sotto allegato ed inviando la ricevuta di avvenuto pagamento via mail all'indirizzo info@chissadove.it o via WhatsApp al numero 349-6002087.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3AEv_yrHpTXVnzcNPMYyjyTKzBOvgQAvbUJaS-OEtMK2tQ/viewform?usp=sf_link



Le quote potranno essere versate con le seguenti modalità:



-in CONTANTI presso la libreria Il Soffiasogni



- tramite bonifico bancario intestato a: Ass. Culturale Chissà Dove Iban: IT05G0709238860000000112878 indicando come causale: contributo per Ass. Chissà Dove - la visita guidata a cui si intende partecipare + cognome della famiglia



-Pagamento PayPal



Non si avrà diritto ad alcun rimborso del costo della visita guidata, nei casi in cui:



- la prenotazione venga cancellata oltre il termine consentito



- la prenotazione non venga cancellata e/o non ci si presenti alla visita guidata



- si arrivi in ritardo all'appuntamento programmato e la visita guidata abbia già avuto inizio.

Vi ricordiamo che è necessario prenotare indicando l’età dei bambini e lasciando un vostro contatto a info@chissadove.it o tramite WhatsApp al 349-6002087.



Per la partecipazione alle visite guidate sarà ASSOLUTAMENTE necessario attenersi alle seguenti prescrizioni fornite nell'ordinanza del 27 maggio 2020 che regolano L'ATTIVITA' DELLE GUIDE TURISTICHE:

- Uso mascherina per guida e per i partecipanti

- Ricorso frequente all’igiene delle mani.

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del divieto di assembramento. Il distanziamento non si applica alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

- Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti.

- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.

- Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

- La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio online ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.

- Divieto di scambio di cibo e bevande.



L'Ordinanza del Lazio ricalca le Linee Guida della Conferenza delle Regioni del 25-5-20.

Ordinanza Regione Lazio (la parte sulle Guide è alla fine, a p. 54- 55) :

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00043-27-05-2020.pdf



Dimenticavamo... se per motivi sopraggiunti siete impossibilitati a partecipare agli appuntamenti per i quali vi siete prenotati, fatecelo sapere. Fareste molto felici i bambini in lista di attesa. Grazie!



in collaborazione con Il Soffiasogni