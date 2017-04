Archeotrekking con caccia al tesoro al Parco Regionale dell'Appia antica

Dall'area degli Acquedotti a Tor Fiscale, tra canali, ville, terme e antichi casali, con merenda finale al Casale Ristoro. Per bambini dai 6 anni accompagnati dai genitori (Carta Amici del Parco obbligatoria per gli adulti). Appuntamento: ore 15.30 Punto Info Acquedotti, via Lemonia. Prenotazione obbligatoria su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-archeotrekking-con-caccia-al-tesoro-31926571234 I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive in programma; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it.Non sarà possibile variare il giorno dell'attività acquistata dopo la prenotazione.