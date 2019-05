Archeoparco, accampamento storico multiepoca

ARCHEOPARCO CASTRANOVA - APERTURA STAGIONALE

CAMPO MULTIEPOCA!

19 MAGGIO dalle 10



Tanti gruppi di epoche diverse, dagli Etruschi ai Romani, ai Celti, ai Vichinghi, al Medioevo, e poi giù fino alle dame e ai gentiluomini dell'epoca vittoriana e ai soldati tedeschi e americani della Seconda Guerra Mondiale...



Dalle 10 il nostro archeoparco si animerà di personaggi storici, colori e incontri suggestivi!

Ci sarà la didattica, come sempre, e anche quella attraverserà le epoche: dalle botteghe dell'antica Roma, con il medico, la cosmesi, il tessitore coi vari telai, la bellissima caupona di IVCVNDA dove la proprietaria vi farà assaggiare pietanze romane ricostruite secondo le ricette degli scritti antichi, aòòa suggestione degli Etruschi, al loro mondo e alla loro musica. E poi le didattiche dei gruppi medioevali e le postazioni di artiglieria tedesche.



Non mancheranno gli spettacoli, di musica e di combattimento, dei gladiatori e dei cavalieri medievali.



Nel nostro castra sarà possibile incontrare i legionari della LEGIO X e della LEGIO VIIII HISPANICA e i pretoriani della COHORS V PRAETORIA, ma anche senatori e sacerdoti.



Insomma, un vero salto nel passato!



Costo d'ingresso: 5 €uro, ma i papà e i ragazzi dai 15 anni in su che si uniranno all'addestramento dei legionari non pagheranno l'ingresso! (*)

Mettete un "like" alla nostra pagina per restare sempre informati sulle nostre attività e visitate il nostro sitoweb

www.castranova.it dove troverete foto e filmati sulle nostre attività, le aree didattiche, i gladiatori, i legionari, i pretoriani e tantissimo altro ancora!



ARCHEOPARCO CASTRANOVA

Via di Casal del Marmo, RM

Infoline: +39 335 1535878



(*) l'equipaggiamento viene fornito dalla direzione dell'Archeoparco fino a esaurimento scorte.