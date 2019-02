ArcheoNatura in Bici al Parco Regionale dell'Appia Antica

EcoBike in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica in occasione del programma primavera-estate 2019 propone un ciclo di approfondimenti archeologici e naturalistici (ogni 2° sabato del mese). Il primo appuntamento è previsto per il prossimo 9 marzo in via Appia Antica 58/60 dalle 10 alle 13,30.

ArcheoNatura in Bici, gli appuntamenti

Il calendario prevede 4 attività guidate in bicicletta con una doppia tematica: quella archeologica in cui verranno osservati (e visitati) con maggior dettaglio alcuni dei monumenti presenti lungo la Via Appia Antica e quella naturalistica durante la quale scopriremo come si è formato il Parco, la sua biodiversità e il suo ecosistema.

Tre ore di pedalata per un itinerario archeologico e naturalistico unico al mondo. Dalla Chiesa del Domine Quo Vadis? fino a Via di Tor Carbone e rientro dalla Valle della Caffarella. Una sequenza ininterrotta di sepolcri delle più varie tipologie, tra i quali spicca maestoso il mausoleo di Cecilia Metella. L'approfondimento archeologico interessa il Circo e la Villa di Massenzio ed il complesso termale romano di Villa Capo di Bove. La "Rete Ecologica" è il tema naturalistico di questo primo appuntamento, durante il quale scopriremo la complessità eco-sistemica del Parco per comprenderne l'importanza e la valenza naturalistica.

Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 56 (il giardino accanto al Centro Servizi Appia Antica)

Orario appuntamento: 10:00

Orario partenza: 10:30

Orario arrivo: 13:30

Durata: 3 ore

Distanza: 12 km

Ingressi (gratuiti): Circo, Villa di Massenzio e Villa Capo di Bove

Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- E' possibile acquistare il ticket nolo E-bike (bici a pedalata assistita) + visita al prezzo di € 25,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita

NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni.

NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini

Prenotazione obbligatoria su http://parcoappiaantica.eventbrite.it

Come raggiungere via Appia Antica: mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis). Parcheggio auto (gratuito) in via Appia Antica, 50 oppure via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)

I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma 2019 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.