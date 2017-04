Archeologia Sperimentale al Parco dell'Appia Antica

Un laboratorio alla scoperta dell'arte nella preistoria. L'uomo preistorico realizzava disegni e statuette dal significato altamente simbolico ma produceva anche piccoli contenitori come vasetti e ciotole che ornava con elementi naturali. Seguiteci in questo percorso e create con noi la vostra opera preistorica. I laboratori naturalistici sono sempre alle ore 11.00, 12.00, 15.00 e 16.00. Adatti a bambini dai 6 anni in su. Costo € 8,00 (€ 5,00 con Carta Amici e sconti per fratelli). Per gruppi da 10 bambini in su (max 15) è necessaria la prenotazione appiadinatura@libero.it . Luogo Laboratori Dì Natura - Cartiera Latina, via Appia antica 42 Come raggiungerci: - In macchina potete parcheggiare a via Tito Omboni e dintorni e raggiungere il Dì Natura a piedi attraversando parco Scott. - In bus 118 e 218 o le linee che percorrono la Cristoforo Colombo fermata Circonvallazione Ostiense, poi 5 minuti a piedi per Circonvallazione Ardeatina.