Archeologia nel Parco della Caffarella

Una splendida passeggiata nel Parco dell'Appia Antica per scoprire la storia della Valle della Caffarella, del suo casale cinquecentesco e dei numerosi resti archeologici conservati all'interno del Parco:dal Ninfeo di Egeria al cosiddetto "Tempio del dio Redicolo" ai numerosi resti di tombe e alla storia del sacro fiume Almone. Finiremo il percorso godendoci un tramonto primaverile in uno degli ultimi angoli conservati della Campagna Romana! INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento : h. 15.15 in Via Appia Antica 58, davanti il Punto Informativo del Parco. Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2017), €10 (non Soci). Durata: 2h30 circa. Minimo partecipanti 8 persone, massimo 15. Prenotazioni entro venerdì 24 marzo, h. 17.00. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!