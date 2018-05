Archeofest 2018. Al Museo delle Cività dal 4 al 6 maggio

L'Associazione Culturale Paleoes – eXperimentalTech ArcheoDrome in collaborazione con il Museo delle Civiltà, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia sono lieti di presentare la quinta edizione di Archeofest, festival di Archeologia Sperimentale.



Il tema di questa quinta edizione saranno: la TRANSUMANZA, la cultura pastorale e il mondo della tradizione artigianale a essa connesso.



La transumanza era (ed è) la migrazione stagionale dei pastori con le loro mandrie e greggi, che si spostano da pascoli situati in zone collinari o montane (nella stagione estiva) verso quelli delle pianure (nella stagione invernale) percorrendo le vie naturali dei tratturi.



Ideato e organizzato da Paleoes – EXTAD, quest'anno il festival sarà ospitato in due contesti d’eccezione: il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e il Museo delle Civiltà – museo preistorico etnografico “Luigi Pigorini”.

Archeofest 2018 si svilupperà in parallelo su due piani, uno per gli “addetti ai lavori”, con un convegno dal titolo: “Transumanza. Popoli, vie e culture del pascolo”, e l'altro rivolto invece al pubblico di adulti e piccini che vogliono conoscere la storia dei popoli antichi, grazie alla presenza di sperimentatori che illustreranno dal vivo le antiche tecniche di produzione alimentare, di lavorazione dei tessuti, delle pietre, dei metalli ma anche degli strumenti musicali antichi.



CALENDARIO ARCHEOFEST 2018:



Venerdì 4 maggio



- 15.00 Apertura lavori del Convegno "Transumanza. Popoli, vie e culture del pascolo".

- 15.00 – 18.00 Apertura MERCAtrio: aree espositive e sperimentali rivolte al pubblico, con laboratori di Archeologia Sperimentale



Sabato 5 Maggio



- 9.30 – 13.00 Seconda giornata di lavori del Convegno "Transumanza. Popoli, vie e culture del pascolo".

- 13.00 - 14.30 Pausa Pranzo

- 14.30 - 18.30 Speech conclusivi del Convegno "Transumanza. Popoli, vie e culture del pascolo".

- 10.00- 18.30 MERCAtrio: aree espositive e sperimentali rivolte al pubblico, con laboratori di Archeologia Sperimentale

- 18.30 Rossano Munaretto TATLAS: "I suoni della Terra. Il soffio dell'anima"

I “quadri musicali” che ascolteremo appartengono al repertorio compositivo del progetto TATLAS,musicati e orchestrati digitalmente da Rossano,che offre l'esclusiva possibilità di ascoltare il suono di questi rarissimi esemplari flautistici in pietra.

Al termine della performance potrete visionare i flauti, porre domande e soddisfare la propria curiosità.





Domenica 6 maggio



-10.00 – 18.00 MERCAtrio: aree espositive e sperimentali rivolte al pubblico, con laboratori di Archeologia Sperimentale. Interventi musicali.

Partecipazione delle famiglie di transumanti.



Elenco Sperimentatori:

OFFICINA TEMPORIS: Alberto Rossi (fusione), Elena Ciccarelli (filatura, tintura e tessitura)

LUCA BEDINI: ceramica

ENNIO DONINI: oreficeria antica

ALFIO TOMASELLI: pietra scheggiata, accensione fuoco

MAURO VIEGI: lavorazione pietra levigata, arte rupestre, lavorazione del legno e delle

cortecce e arceria antica

ANTONIO CANNAVICCI: intreccio, lavorazione del formaggio

GIOVANNI MORRA: intreccio stramma

LA BOTTEGA DELLE API OPEROSE: dalla cardatura alla tessitura

BOTTEGA ORAFA “ORO DEGLI ETRUSCHI”: oreficeria etrusca e granulazione

MASSIMO LUPO: lavorazione del cuoio e oggettistica di epoca romana

FULVIO CECCARELLI: pietra scheggiata



Elenco Espositori:

CIA: Confederazione Italiana Archeologi

BF Mountain SHOP: negozio di scarpe e attrezzatura tecnica da montagna (Sponsor)

A.Svi.R. Moli.Gal: Agenzia di sviluppo rurale per il Molise (Sponsor tecnico)



Elenco Sponsor:

NY Carlsberg Glyptotek

BF Mountain SHOP

A.Svi.R. Moli.Gal

Pro Loco Nespolo

Azienda Agricola Marchesa Isabella Toraldo

Azienda Agricola Biologica Fratelli Carrino

Azienda Agricola Sogiro

Grain Wash

Pasticceria Pan dell'Orso. Dolci di Natura