Archeobici e aperitivo a Tor Fiscale

Visita in bicicletta alla scoperta dell'area di Tor Fiscale, con la sua superba Torre Medievale e gli Acquedotti Felice e Claudio. Poi immersione nell'arte contemporanea nello storico storico quartiere del Quadraro, dove si visiteranno alcuni tra i più suggestivi murales della street art romana. Per concludere gustoso aperitivo al Casale Ristoro del Fiscale. Contributo di 5 € per la visita + 5 € per l'aperitivo. Prenotazione obbligatoria e info anche pranzo/cena, chiamando i numeri 333.6891754 o 328.1623639. Per nolo bici, chiamare 339.8542889 (Gazebike).