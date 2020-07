Archeo virtual tour, visita guidata con visore della realtà virtuale

SABATO 01 AGOSTO ORE 21.00

VENERDÌ 07 AGOSTO ORE 21.00

SABATO 08 AGOSTO ORE 21.00

VENERDÌ 28 AGOSTO ORE 21.00

SABATO 29 AGOSTO ORE 21.00



Roma, la città più bella del mondo, apprezzata in tutto il mondo per il suo millenario patrimonio archeologico. Da oggi puoi scoprirla e ammirare la città del presente e quella del passato in tutto il suo splendore. Con un archeologo al seguito e l’ausilio dei visori della realtà virtuale, infatti, viaggerai nel tempo totalmente immerso nella Roma imperiale in un meraviglioso percorso in esterna per ammirare come sono e come erano: il Ludus Magnus, l’antica

palestra dei gladiatori, il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Insula dell’Ara Coeli e il Teatro di Marcello. La storia diventa viva davanti ai tuoi occhi e per qualche ora potrai entrare nel passato totalmente immerso nella realtà virtuale.

Presente e passato diventano una sola realtà per un’esperienza unica.



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza del Colosseo – accanto Arco di Costantino

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 22€ intero, 15€ under 18, gratuito under 5 senza utilizzo del visore

Div.abili: assenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione