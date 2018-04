Arcaico e Presente - Oltre: il Tempo, lo Spazio, il Colore

La Mostra del “Collettivo Oxford” dal Titolo “ARCAICO E PRESENTE Oltre il Tempo, Lo Spazio e il Colore”, è il primo atto pubblico di questo collettivo e sarà un progetto itinerante nell’ambito nazionale ed internazionale, che presenteremo a tutti i livelli sia istituzionali che privati.



Il Vernissage avrà luogo sabato 14 Aprile 2018 presso L’Hotel Oxford alle ore 18:30 con l’inaugurazione e presentazione delle opere e degli artisti partecipanti, e si concluderà il 12 maggio 2018 Il “Collettivo Oxford”, si è costituito nel gennaio 2018, per unire l’interesse per la divulgazione artistica, scientifica e filosofica, partendo da radici comuni.



E nasce dagli incontri e i simposi avvenuti presso l’Hotel Oxford in via Boncompagni 89. Ne fanno parte pittori, scultori, letterati, filosofi, scrittori, poeti, accademici, scienziati, fotografi, attori, video-artisti, architetti, grafici e maestri artigiani e gli operatori dei Fab Lab.



La multidisciplinarietà e la ricerca, sono le caratteristiche principali di questo Collettivo, senza nessuna prevaricazione espressiva rispetto ai metodi che ogni artista intraprende, nelle forme dell’operare che ritiene consone.

L’arte, come la somma di tutte le dicotomie che si annullano, non in contrapposizioni sterili, ma attraverso la giusta tensione osmotica, tra artisti, opere e fruitori, consente la giusta sintonia tra messaggio, contenuto e contenitore.



Alla luce delle ultime scoperte della fisica, l’uomo, si pone davanti alla porta di un abisso di nuove conoscenze, che mediaticamente impegnano tutti i settori dello scibile e dove, dal nostro punto di vista, l’arte, deve giocare un ruolo principale, sia nella fase di ricerca, che nella divulgazione. A tale scopo, ad ogni esposizione, vorremmo che il territorio venisse coinvolto culturalmente, soprattutto con la partecipazione delle scuole e gli insegnanti.



Il Collettivo si propone come un vero e proprio movimento artistico e laboratorio di ricerca.



Mauro SILANI

Promotore culturale e curatore del "Collettivo Oxford"

Gallery