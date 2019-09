L’Arcadia Trio all'Alexander Platz Jazz Club con il Grammy Award Robin Eubanks

Giovedì 12 settembre grande anteprima all'Alexander Platz Jazz Club per il nuovo album dell'Arcadia Trio guidato da Leonardo Radicchi e completato da Ferdinando Romano e Giovanni Paolo Liguori, con la partecipazione ormai consolidata di Robin Eubanks: considerato tra i più importanti trombonisti del panorama mondiale, Eubanks è vincitore di 2 Grammy Awards e annovera tra le sue molteplici collaborazioni Art Blakey, Elvin Jones, Eddie Palmieri, Sun Ra, Barbra Straisand, The Rolling Stones, Talking Heads, Micheal Brecker, Dave Holland.

Proprio nel mese di settembre la formazione al completo inciderà presso gli studi romani dell'etichetta AlfaMusic un nuovo lavoro discografico e il 12 settembre ne proporrà in anteprima live i nuovi brani.

Con Arcadia Trio, Leonardo Radicchi propone un repertorio di musica originale costruita sull'intreccio del sax tenore del leader con il trombone di Robin Eubanks alla ricerca di una asciutta liricità ancorata alla tradizione più profonda ed evocativa della musica afro-americana.



Secondo Radicchi “La musica ha il dovere di contribuire, anche se in minima parte, alla massa critica che ci permette ogni giorno di essere umani. Il mondo è un posto complesso, ci serve una musica in grado di raccontarlo.” Le esperienze che ha scelto di vivere, e di condividere attraverso la musica che compone e suona, hanno cambiato il suo modo di vedere la vita, rafforzando un sentimento di riscossa e operatività.



Info e prenotazioni: tel. 06.83775604 - eventi.alexanderplatz@gmail.com - www.alexanderplatzjazz.com