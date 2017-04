Arabia (non solo) Saudita: Limes al Mercato Centrale. Martedì 18 aprile alle 18:45, lo #SpazioFare de il Mercato Centrale Roma ospiterà la presentazione del nuovo numero di Limes, il 3/2017.

Arabia (non solo) Saudita, un numero dedicato al Regno wahhabita, un viaggio nei misteri della corte di Riyad.

Parteciperanno alla presentazione:

- Lucio Caracciolo, direttore di Limes

- Dario Fabbri, consigliere scientifico e coordinatore America della rivista.

Per tutti i partecipanti, un bicchiere di vino offerto dal Mercato.



Cos’è Limes?

Limes, rivista italiana di geopolitica offre approfondimenti sui principali fatti internazionali.

La rivista, diretta da Lucio Caracciolo, è stata fondata nel 1993. La data di fondazione è già in sé significativa, difatti la rivista nasce subito dopo il crollo del Muro di Berlino e dell’Unione Sovietica, in una fase di repentini cambiamenti geopolitici in Europa e nel mondo.

Limes si basa sull’incrocio di competenze e approcci molto diversi. Ad essa collaborano studiosi (storici, geografi, sociologi, politologi, giuristi, antropologi eccetera) ma anche decisori (politici, diplomatici, militari, imprenditori, manager eccetera), in uno scambio aperto di opinioni e in una feconda contaminazione di approcci.