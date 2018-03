L'Aquila nuova al Teatro Elettra

Precisamente nove anni dopo il terribile terremoto che devastò l’Abruzzo, Massimo Sconci porta, al teatro Elettra di Roma, la sua personale testimonianza: tra ironia e fragilità, sconforto e necessaria resistenza, l’attore presta corpo e voce a racconti reali o di fantasia, tanti frammenti che descrivono una città, L’Aquila, che ha ancora un forte bisogno di essere raccontata.

Una sedia, due paia di occhiali, un orsacchiotto di peluche e una valigia. Tanto basta per rappresentare le varie, piccole storie del passato, del presente e del futuro di questa città: un teatro di narrazione, dunque, un allestimento scarno ed essenziale ma fortemente evocativo.

Dopo il debutto nel capoluogo abruzzese“L’Aquila nuova” arriverà a Roma nei giorni della commemorazione del terremoto del 6 aprile 2009: “Quello che spero - afferma Sconci - è che, su un palcoscenico, insieme al pubblico, ci sia la possibilità di cominciare a immaginare una città diversa, migliore, di certo non perfetta, ma sicuramente nuova e che si possa dare vita a una memoria collettiva grazie a cui recuperare il concetto e la forza di una comunità.”





Lo spettacolo è stato prodotto dal MU.SP.A.C. (Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea) e dal Collettivo "Attori in Primo Piano".

Un ringraziamento a Giancarlo Fares, compagnia Bolognini-Costa, compagnia Habitas e Centro Sociale ex-51.





Massimo Sconci

Attore e regista dalla formazione nazionale e internazionale, dal 2010 a oggi si divide tra teatro, cinema e televisione. Ha lavorato, tra gli altri, con la regia di Giancarlo Fares, Andrea Baracco e Alessandro Preziosi (teatro), Daniele Vicari e Paolo Virzì (cinema).





Info e prenotazioni: 3405544632