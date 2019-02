¡Aquí Me Encuentro! - Concierto De Guitarra Flamenca

“¡Aquí Me Encuentro!” vuol dire “Eccomi Qui!”,

è lo spettacolo dove metto a nudo la mia sensibilità di interprete e di compositore. E' una dichiarazione di amore per la musica e per un genere musicale, il flamenco, al quale sono dedito da più di 15 anni.

Questo progetto musicale è il punto in cui si incontrano tutte le influenze musicali che ho assorbito e che negli anni mi hanno emozionato, prendendo la forma del flamenco, la musica con cui risuono di più attualmente. Il concerto quindi si presenta come un insieme di composizioni originali, basate sulle forme degli stili musicali flamenchi (palos) più conosciuti, come Buleria, Alegrias, Tangos, Rumba, ecc... il tutto influenzato da altri generi musicali come il jazz, bossa-nova, musica classica.

www.chitarraflamenca.it



La formazione attuale è composta da:

Matteo D'Agostino - Chitarra

https://www.chitarraflamenca.it/bio.html

Luca Caponi - Cajón Set



Per informazioni e prenotazioni 3356304875 o teatroinstalla@gmail.com

Al termine dello spettacolo momento conviviale con gli artisti e piccolo buffet.

L'evento è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione prenotazione necessaria