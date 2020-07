Aquarium, un nuovo spettacolo serale porta delfini, squali e balene a Magicland

Dal 10 luglio - fino alla fine di agosto – MagicLand si arricchisce di un nuovo evento: “Aquarium”, uno spettacolo unico in Italia, che utilizzando le più avanzate tecnologie olografiche, esplosioni di luci, suoni e colori, ogni sera trasformerà il lago, simbolo del Parco Divertimenti, in un immenso acquario popolato da delfini, squali e balene che nuoteranno sospesi nella notte di MagicLand.

Aquarium porta a MagicLand il mondo acquatico. Figure mitiche e leggendarie nasceranno dal lago per accompagnare gli ospiti di MagicLand in un viaggio sotto gli oceani, alla scoperta della vita sottomarina. Lo show sarà condotto dalla ninfa che abita da sempre il lago del Parco Divertimenti, e che emergerà dalle acque per far conoscere agli ospiti di MagicLand le creature che si nascondono nel lago e che la sera giocano, libere e indisturbate, nelle sue acque.

Fontane danzanti e musica mozzafiato faranno da cornice al mondo del Re degli Oceani: al centro del lago un acquario olografico di oltre 10 metri ospiterà le creature marine in tutta la loro bellezza, mentre delfini, balene e mille altre specie si mostreranno nella loro armonia, in un trionfo di emozioni, per grandi e piccini.

Aquarium, che ha lo scopo di sensibilizzare e ricordare al pubblico quanto sia importante il rispetto dell’ambiente, in particolare quello acquatico e marino, esordirà dal 10 al 12 Luglio per poi tornare tutte le sere dal 17 luglio al 31 agosto. Ricordiamo che il biglietto per accedere al parco divertimenti viene offerto online o alle biglietterie a partire da 9,90 euro.

Lo spettacolo sarà visibile da parecchi punti del parco, così come dalle tribune della Baia, dove gli spettatori potranno trovare posto a sedere nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento sociale.

Foto dalla pagina Facebook di @magicland