"Aquae Septimae", l'acqua diventa musica al Parco degli Acquedotti

Un incontro unico all’insegna di Cultura, della Musica, della Sostenibilità e della Tecnologia all’interno del Parco degli Acquedotti di Roma per la Terza Edizione della manifestazione “Aquae Septimae”. Un evento ideato per la valorizzazione dei parchi del Municipio VII attraverso il tema dell’Acqua e realizzato tra gli Acquedotti Romani grazie alla partecipazione della DBG Management & Consulting Srl e la Cappella Musicale Costantina che, il 22 Settembre al tramonto (ore 18), daranno luogo ad un incontro “Informale” con i solisti dell’Orchestra che eseguiranno la celebre Serenata K 525 di W.A.Mozart e altri brani celebri.

Aquae Septimae al Parco degli Acquedotti

Per l'occasione sarà presente anche il Coro dell’Associazione diretto da Paolo De Matthaeis che racconterà aneddoti e vicende del compositore salisburghese. Un modo insolito di fare Musica Classica all’imbrunire, nei pressi degli Acquedotti che per secoli hanno trasportato l’acqua per le città. Oggi diventano simbolo e veicolo di Cultura: Un ponte d’incontro artistico ricco di vita.

Il concerto straordinario della Cappella Musicale Costantina è informale; nato per “portare” la Musica a tutti. “Porteremo gli strumenti sul prato e aspetteremo il tramonto con le note di Mozart. Sarà emozionante respirare buona musica insieme all’aria pulita”, afferma Paolo De Matthaeis.

Il territorio di Tor Fiscale, ricco di resti storici, oltre a 6 acquedotti romani e uno rinascimentale, testimonia in diversi tratti, il tracciato dell’antica Via Latina, con la presenza di Sepolcri e resti di Ville Romane di epoca imperiale che rappresentano uno spettacolo architettonico a cielo aperto.

Un appuntamento unico da non perdere. Il concerto è gratuito

La manifestazione

“Aquae Septimae” è una manifestazione ideata per rispettare le caratteristiche di compatibilità, sostenibilità e minimo impatto delle strutture allestitite rispetto alle caratteristiche del luogo, con visite guidate, incontri culturali, performance, rievocazioni storiche, laboratori artigianali, street food e nuove tecnologie. Il progetto è a cura dell’Assessorato Municipale alle Politiche Culturali nell’ambito dell’iniziativa “Primavera di Rinascita”.

Per maggiori info

Domenica 22 Settembre 2019

ore 18,00

Torre del Fiscale, Via dell’Acquedotto Felice 120

00178 ROMA