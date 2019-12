"Aqua", il circo dove l'acqua fa spettacolo a Roma

Dai produttori di CirCuba arriva in Italia una nuova grande produzione acquatica, sicuramente lo spettacolo più innovativo di questi ultimi anni: si tratta di uno show ambientato nel mondo marino tra fascino, magia, ritmo e divertimento.

Sarà per la prima volta a Roma Eur in via C. Colombo angolo viale dell’Oceano Pacifico fianco a Euroma2, dal 19 dicembre 2019, ed è la risposta Europea al “Cirque du Soleil” uno spettacolo per tutta la famiglia ma rivolto anche ad un pubblico giovanile che darà prova di come l’acqua nei suoi diversi aspetti può diventare un grande spettacolo degno delle platee internazionali.

Show Aqua, il circo acquatico a Roma

Uno show che usa tecnologia d’avanguardia con effetti “mapping” con giochi di luci fantastici musica dal vivo con una vera band caraibica e una straordinaria cantante. Ambientato in un magnifico acquario circolare con oltre 50.000 litri di acqua, lo show racconta la storia di un turista un po’ indisciplinato che arriva ai Caraibi e viene accolto da una festa colorata e tra musica e canti viene attratto dall’irresistibile voce di un’ammaliante sirena. Lui non ce la fa a resistere, la guarda, la bacia, e lei se lo avvolge a sé e lo trascina negli abissi. Qui vivrà una serie di avventure piene di acrobazie, forza e destrezza incontrando delle magiche creature che girano nel mondo sottomarino e che cambieranno totalmente il suo modo di vivere e comportarsi.

E così ecco che sotto il tendone di tra giochi d’acqua e effetti speciali si potranno ammirare i saltatori al trampolino elastico della nave dei pirati e ancora, i giocolieri, delle fantastiche sirene contorsioniste che formeranno una piramide di snodatezza armonica, piegheranno i loro corpi come fossero delle molle e ancora virtuose danzatrici al trapezio, pattinatori acrobatici, rombanti moto d’acqua che mediante uno complicato attrezzo faranno volare a gran velocità sotto l’acqua delle spericolate atlete al trapezio.

Protagonisti i personaggi del fondo marino, in primis la sirena, la tartaruga, la stella marina, lo squalo, il granchio le meduse i simpatici polipi, i pesci il cavalluccio marino che accresceranno la spettacolarità di questo show, la cui produzione è italo-cubana, ha anche un aspetto sociale quello del rispetto del mare e dell’ambiente. La struttura, infatti, è dotata di un moderno impianto di acqua che la depura e la ricicla senza in questo modo sprecare questo bene prezioso.

Per maggiori informazioni: 331/3194441 - www.aquacirco.com

Date: fino al 9 febbraio 2020

Orari: Feriali alle ore 17,30 e 21

Domeniche e Festivi alle ore 16 – 18,30 e 21

31 dicembre Gran Gala di Capodanno a partire dalle ore 21,30