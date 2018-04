Aprile in danza: Komplizen RELOADED al Teatro Palladium

Secondo appuntamento al Teatro Palladium con Aprile in Danza: venerdì 13 aprile di scena è la prestigiosa compagnia svizzera zeitSprung composta da Meret Schlegel & Kilian Haselbeck che metterà in scena, in prima, lo spettacolo Komplizen RELOADED, in cui danzatori e musicisti europei, africani e asiatici balleranno insieme.

Un riflesso della complessità della nostra epoca, in cui è necessario lottare ogni giorno per sopravvivere in una collettività, per godere dell’appartenenza e di un po’ di sicurezza all’interno di un gruppo, trovando inaspettatamente amore, tenerezza, buon umore, trasformazioni, sviluppi inattesi e, soprattutto, tanta danza.