Après La Classe show case a L'Asino che vola

Sabato 12 maggio a L’Asino che vola arriva lo showcase degli Après La Classe. Il viaggio roots reggae della band salentina passa da Roma con l’album Circomanicomio e il nuovo singolo “Alma latina”.



Perù, Mexico, Cuba. Colombia, Ecuador e poi giù fino all’Argentina, tracciando una rotta fatta di sogni e rivalsa, in bilico fra potere e miseria, progresso e tradizione. In “Alma latina” gli Après la classe, con la partecipazione di Attila, giovane esponente della scena reggae italiana, dipingono i colori di un continente, riuscendo a farne immaginare il calore, le voci, la frustrazione del singolo e la forza del gruppo. Un’anima che si espande e si veste di un’idea vicina a tutto il sud del mondo che si riconosce nelle lingue, nelle visioni e nel sound. Un’atmosfera resa palpabile dal lavoro magistrale di Mauro Russo, regista pugliese con il sud nel cuore, che ha tradotto in immagine il ritmo e la leggerezza del brano.



«“Alma latina” è come un viaggio roots reggae su un treno che attraversa il cuore dell’America Latina, il panorama è stupendo, caldo, colorato… dietro ai sorrisi della gente c'è tanta sofferenza, ma nonostante tutto, si vive la giornata cavalcando l'onda della vita, proprio come piace fare a noi» - Après La Classe



Dettagli evento: https://www.facebook.com/events/645581262449311/