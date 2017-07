Après La Classe in concerto a Roma. Sul palco del Viteculture Festival torna la band di girovaghi Après la Classe, nella veste, questa volta, di una compagnia circense d’altri tempi. Di qui, il titolo del loro nuovo disco di inediti, “CIRCO MANICOMIO”, in uscita il 9 giugno 2017.

Après La Classe a Roma

Tredici tracce all’insegna della condivisione e della voglia di vivere, tradotte in musica da ritmi latini e in canto dal raggamuffin. I temi sociali non mancano, ma il punto di vista degli Après la classe rimane solare: se mettono in risalto le problematiche quotidiane, lo fanno comunque con il sorriso.

Le quattro lingue presenti nel disco – italiano, salentino, francese e spagnolo – si intrecciano in nuove soluzioni, creando un sound internazionale e decisamente originale, da sempre punto di forza dei dischi e degli spettacoli live della band.