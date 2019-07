All'Ex Caserma Guido Reni apre Giostra!

Il 21 giugno 2019 ha aperto Giostra. Una nuova realtà romana della vita notturna, del berebene e di quel tipo di movida culturalmente consapevole. Proiezioni audiovisive, esposizioni e mostre d’arte, selezioni musicali, live, degustazioni ed eventi.



Giostra vive all’interno dello spazio recuperato delle Ex Caserme Guido Reni a via Guido Reni 7 (6,02 km) 00196 Roma. Una riqualificazione postindustriale con aree dai 300mq ai 1200mq. La sua vicinanza al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo e all’ Auditorium Parco della Musica la dice lunga sulla atmosfera artistica e musicale che si respira qui.



Giostra è uno spazio esperienziale dove per bere e mangiare coesistono tre realtà perfettamente uniche e distinte.



Urban Lounge | Appetizer Fusion & Martini Bar con aperitivo a buffet fusion e finger food. Cittadini metropolitani senza tempo e solo drink che ormai sono un cult. Dal Martini Fiero alla Cedrata Tassoni sempre e solo rigorosamente in vetro!

Restaurant | Italian. Ristorante alla carte di cucina italiana con attenta selezione di materie d’eccellenza. Sapori che sanno di casa ed esaltano il territorio. Pesce, carne insieme ad opzioni vegetariane e vegane!

Hawaiian Garden Bar | Poke Bowl & Tiki. Il nostro angolo di angolo di Hawaii e Polinesia proprio a Roma. Pokè Bowl con pesce crudo, frutta, verdura e spezie accompagnate da cocktail Tiki per sentire realmente l’estate in bocca.



C’è inoltre un corner interamente dedicato ad un’esposizione Cafè Racer a cura di BRUS Industry e un’esposizione d'arte contemporanea di Rosemary Salkin Sbiroli a cura di Tiziano Todi.



Giostra è un luogo interamente da scoprire e da esplorare. Ogni angolo nasconde un gioco, un’avventura, una meraviglia. Bolle di Sapone, Trucchi & Magic Make Up, Pop Corn, Caramelle, Giocoleria, Biliardini da 4 e da 8, Zucchero Filato e Pungiball sono solo alcune delle piccole meraviglie nascoste negli angoli. Giostra è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 02. Ogni giorno prevede una diversa programmazione. Sul sito giostraroma.it e sul profilo Facebook ufficiale è possibile rimanere aggiornati su tutte le novità ed eventi.



