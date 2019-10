Apple Sing Apple Play in concerto al Cotton Club

Giovedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, saliranno sul palcoscenico del Cotton Club gli Apple Sing Apple Play, band con repertorio dance degli anni ‘70 ed ‘80. La formazione composta da dodicu elementi si caratterizza per un groove potente, una ritmica travolgente è una sezione vocale di grande spicco.



Uno spettacolo travolgente, ricco di euforia e coinvolgimento con in repertorio i principali successi che hanno caratterizzato un’epoca. Da We are Family delle Sister Sledge, passando per i grandi capolavori degli Chic come Le Freak, fino a raggiungere tanti altri brani famosissimi come Lady Marmelade, Proud Mary e Let The Music Play. Capolavori assoluti di un’epoca ricca di musica e soprattutto spettacolo!



Line-up

Giada Manti, Voce

Alessandro Rossi, Voce

Barbara Begala, Voce

Anna Vinci, Voce

Simone Serafini, Voce

Daniele De Salvo, Voce-Chitarra

Sasa' Flauto, Voce-Chitarra

Giuseppe Ricciardi, Sax

Carlo Ficini, Trombone

Luigi Uccioli, Tastiere

Mimmo Imperiale, Basso

Angelo Capuzzimato, Batteria



PREZZI

LIVE SHOW €10



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it