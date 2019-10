Applaudi cretino al Teatro Porta Portese

“APPLAUDI CRETINO”

ESILARANTE COMMEDIA CON

ANDREA LUCERI , MARCO TODISCO , ORNELLA LORENZANO, FEDERICO BALDINI, LUCA PERRONI, BENEDETTA ORLANDO

TESTO E REGIA MARCO TODISCO

IL 21 E 22 OTTOBRE ORE 21,00 AL TEATRO PORTAPORTESE Via Portuense 102



Il 21 e 22 ottobre 2019 alle ore 21,00 approda al Teatro Portaportese l’esilarante commedia “APPLAUDI CRETINO” testo e regia di Marco Todisco

SINOSSI E NOTE DI REGIA “APPLAUDI CRETINO”

Come si può spiegare Applaudi Cretino? Seguendo la trama?

Marco Todisco prova a mandare in scena Ornella Lorenzano, Federico Baldini, Benedetta Orlando e Luca Perrone: non ci crede più in loro e crede che questa sia la sua ultima chance.

Se lo ripete da anni, ma ormai è deluso, è sconfitto.

Pensa che tutto questo non serva più a nulla:

ma Marco Todisco ha fermato delle date, DEVE ANDARE IN SCENA.

E' costretto ad andare in scena.

E porterà il suo spettacolo più bello, lo spettacolo per tutti, che può piacere a tutti: "Sentimentalmente ci siamo!"

Cosa accadrà?

Di tutto. Marco non sarà preparato: perchè prepararsi al peggio è difficile, è complicato, è complesso. Lui spera di avere successo. Tutti sperano nel successo. Il problema è sapere dove sta sto fantomatico successo. E che forma ha.

Perchè Applaudi Cretino?

Perchè ci piace insultarci, da sempre. Ci piace prenderci in giro. Perchè non lo fate anche voi?

A che serve Applaudi Cretino?

Risolve i problemi di forfora e di acne giovanile. Inoltre, studi medici informano che vedere Applaudi Cretino abbassa la vista di almeno 6 diottrie, facilitando la raccolta differenziata (potrai finalmente buttare l'umido dove vuoi tu, senza alcun rimorso).

Insomma purificati.

Vieni a vedere l'unico spettacolo "che non si sa quando inizia e non si sa quando finisce".

E alla fine potrai dire al tuo vicino di posto, oramai cecato, "Applaudi Cretino"

TEATRO PORTAPORTESE

Via Portuense 102 – Roma Tel.065812395

BIGLIETTI

INTERO 15,00 EURO (13,00 EURO +2,00 DI TESSERA)

RIDOTTO 12,00 EURO (10,00 + 2,00 DI TESSERA)