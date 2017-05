Appia Day: Bicitour Archeologico con CicloLAB. Giunta alla seconda edizione, l’Appia Day 2017 è una festa popolare promossa da decine di associazioni locali e nazionali per riappropriarsi della storia e dei monumenti della Regina Viarum. Per l’intera giornata di domenica 14 maggio, saranno disponibili passeggiate a piedi e in bicicletta, visite guidate ai monumenti e siti archeologici dell’Appia Antica, street food, musica e attività per bambini, il tutto rigorosamente gratuito.

Quest’anno CicloLAB ha deciso di aderire alla manifestazione e di sostenerla facendo parte del comitato promotore, e nell’ambito del programma della giornata propone un bicitour archeologico dal titolo “Miti e siti della Valle della Caffarella”. Il giro, che avrà come punto di partenza la sede CicloLAB (via Nicola Nisco 3B), si snoderà principalmente all’interno della Valle della Caffarella, con tappe al Cenotafio di Annia Regilla, al Ninfeo di Egeria e al Tempio di Cerere e Faustina – Chiesa di S. Urbano, dove l’archeologo che ci accompagnerà, Paolo Montanari, ci racconterà alcuni aneddoti legati a questi siti.

Il tour, tra le attività organizzate per l’Appia Day 2017, ha avuto il patrocinio del Municipio VII-Roma Capitale e di UISP Lazio, passerà all’interno del Parco Egeria dove, grazie all’ospitalità dell’Acqua Santa di Roma Srl, si farà una sosta per dissetarsi direttamente alle fonti. Riprenderemo poi la passeggiata a pedali verso l’Appia Antica, per terminare con la visita delle Terme di Capo di Bove e il Palazzo e Circo di Massenzio. Da qui ognuno sarà libero di proseguire la giornata approfittando delle altre iniziative disponibili sull’Appia Antica fino al tramonto.

L’appuntamento è quindi per Appia Day 2017 il 14 maggio alle ore 9,30 presso CicloLAB dove grazie agli sponsor L’Angelo Goloso e DiTo Break sarà offerta la colazione a tutti i partecipanti prima di partire.

Il tour è di circa 8 km e la durata prevista è di circa 3 ore comprese le soste; affronterete qualche lieve salita ma è stato ideato un itinerario adatto a chiunque e sarà percorso ad andatura di passeggiata per permettere a tutti, bambini compresi, di stare al passo. Per chi volesse, è naturalmente disponibile il noleggio bici. Si consiglia la prenotazione telefonando allo 06-78344744.