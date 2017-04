Appia Antica e Parco degli Acquedotti Bike Tour

Giro In Giro In Bicicletta organizza un bike tour alla scoperta dell'Appia Antica, la "regina Viarum" e del Parco degli Acquedotti. Un itinerario mozzafiato, un racconto che si snoda attraverso i secoli: con i suoi 2300 anni di storia, l'Appia Antica ed il Parco degli Acquedotti mostrano intatti i segni di un passato illustre e affascinante, visibili tra le rovine che si affacciano ai bordi della strada. Episodi della grande storia e di vita quotidiana riecheggiano in questo scenario idilliaco, dove il tempo sembra essersi fermato. Durante il percorso, sull'antico tracciato visiteremo (dall'esterno) interessanti ed uniche vestigia quali: Circo e Villa di Massenzio, Tomba di Cecilia Metella, i sepolcri più caratteristici fino ad arrivare alla grande e fastosa residenza dei Quintili. Il bike tour ha una durata di 4 ore ed include, oltre alla guida per l'intero tragitto, anche il noleggio della bici (pieghevole e con marce) e il caschetto. Partenza ed arrivo:Metro Manzoni. Su richiesta, per piccoli gruppi, è possibile personalizzare il tour (variante Caffarella) ed avere anche il "lunch box". Per maggiori informazioni e prenotazioni visitare il sito http://giroingiroinbicicletta.com o contattare direttamente Gigi Bicicletta al 333 166 0246

