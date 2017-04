Una passeggiata al tramonto lungo la "Regina di tutte le strade" è un percorso unico nella storia. Dalla Chiesa di San Sebastiano, che conserva le impronte dei piedi di Gesu' Cristo impresse su una lastra di marmo legata alla celebre leggenda del "Domine Quo Vadis?", si procede verso i monumenti più grandi e famosi della via, come il il Circo e la Villa privata dell'Imperatore Massenzio, la Tomba di Romolo e la Tomba di Cecilia Metella. Si poseranno poi i piedi sul primo tratto di basolato romano originale, la strada a grandi lastre ancora impressa dalle rotaie dei carri antichi che la percorrevano. La visita termina con la splendida luce del tramonto sulle rovine che precedono il tratto del IV miglio presso il Vicolo di Tor Carbone. Punto di partenza: Piazzale esterno Chiesa di S. Sebastiano, Via Appia Antica 136, ore 17.30 Arrivo: Via Appia Antica 187, altezza Vicolo di Tor Carbone Durata: 2 ore Info: puntoappia@parcoappiaantica.it Distanza: 1,3 km a / 2,6 km a/r Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 (Fermata S. Sebastiano) Parcheggio: Si, piazzale sosta davanti alla Chiesa di S. Sebastiano Accessibilità: strada asfaltata/sanpietrino/basolato antico PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-appia-antica-al-tramonto-32349099026 I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive in programma; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno dell'attività acquista dopo la prenotazione.