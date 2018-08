"Apparte" | Cristiana De Luca in Di/strutture a Curva Pura

Lo spazio Curva Pura inaugura sabato 08 settembre la nuova stagione con una serata evento Apparte - Appuntamenti d'Arte ospitando l'artista Cristiana De Luca con “Di/strutture”. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 16 settembre 2018.



Una narratrice dello spazio e delle strutture che lo definiscono, Cristiana esplora i fenomeni relativi alla percezione, lavorando con la malleabilità e soggettività della esperienza umana dell'apprensione del reale. L'artista materializza le proprie intuizioni nelle opere pittoriche, scultoree ed anche istallative per produrre una sintesi, sbilenca, iper-materica, de/strutturata, traslata e ri-assemblata.



Quando osserviamo le sue opere è come se guardassimo le strutture o gli elementi in modo accelerato nel tempo, con dei punti di vista sovrapposti, i processi della nascita e decadimento simultanei, coesistenza di più universi di un'esperienza reiterata. C'è dell’eterno ed atomico ma anche familiare nel lavoro di Cristiana De Luca. Opere dal sentore vagamente nostalgico, anche se geometriche e spesso astratte, sono evocatrici della sensazione di deja vue, dovuto anche ad una tecnica pittorica adoperata dall'artista nei suoi dipinti, tipica delle avanguardie del '900, stratificata, materica dall'agglomerarsi delle tinte, evocante del sentore delle linee tremanti ai confini dei grandi come Klee e Modigliani, e fascinose come l’astrazione e ripetitività delle strutture di Sol Lewitt, quest'ultimo di grande influenza su Cristiana De Luca.



Materico e concettuale, il lavoro di Cristiana lascia il senso di completezza, di essere permasi in un luogo significativo, dove sono enigmaticamente tracciati i nuovi non-confini della sua e, di conseguenza, della nostra realtà. E' un viaggio incerto ed evocativo, denotante sia la potenza dello strumento pittorico che il potenziale dei nuovi linguaggi multimediali, in un'esperienza de/strutturata ed espansa che pur scomponendo rinforza, che pur essendo riconoscibile innova e pur essendo ambigua delinea, inequivocabilmente e stranamente rassicurando, l'orizzonte di infiniti possibili mondi.



L'artista è ospite del format serale Apparte, organizzato da River of Trees, un progetto artistico che indaga, all'interno dello Spazio Curva Pura, le sperimentazioni contemporanee e i nuovi linguaggi italiani e internazionali.