AlbumArte presenta Alessandro Giannì | L’apocalisse dell’ora

a cura di Lorenzo Gigotti

Inaugurazione martedì 18 giugno 2019 dalle ore 18.30

Aperta al pubblico fino al 19 luglio, dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 19.00

AlbumArte | via Flaminia, 122 Roma

Martedì 18 giugno 2019 inaugura ad AlbumArte – spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma – L’apocalisse dell’ora, la personale di Alessandro Giannì che presenterà al pubblico una serie inedita di lavori pittorici e scultorei.

La mostra, aperta al pubblico fino al 19 luglio 2019, è a cura di Lorenzo Gigotti.



Alessandro Giannì (Roma, 1989) raccoglie dal web e dei social network diversi frammenti estetici con l’intento di dare loro nuova vita. All’interno della sua ricerca è sempre presente una rigorosa “economia dell’immagine” dove la pratica analogica del dipingere si fonde con l’uso dei nuovi media, di internet e più in generale della cultura digitale, investigando le connessioni tra questo universo, altri possibili mondi paralleli e la dimensione onirico-introspettiva dell’essere umano. Nella sua pratica artistica, Giannì cerca di innescare cortocircuiti utilizzando i simboli della storia dell’arte per creare paesaggi altri, nuovi immaginari non riconducibili a un’epoca definita.