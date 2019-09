Apertura straordinaria: Palazzo Spada, la sede del Consiglio di Stato della Repubblica italiana domenica 8 settembre ore 10:30 (prenotarsi tempestivamente, i posti sono limitati).

Visita guidata nella Pinacoteca di Palazzo Spada, luogo in cui sarà in via del tutto eccezionale possibile ammirare la stupefacente Galleria Prospettica del Borromini. Una straordinaria occasione per conoscere ed ammirare una delle più prestigiose collezioni romane tra sculture antiche, arredi e mobili d’epoca spiccano magnifici gioielli della pittura del Seicento.

L'interno inoltre conserva straordinari capolavori di Gian Lorenzo Bernini, Tiziano, Domenichino; sarà inoltre possibile ammirare la celebre prospettiva borrominiana nel cortile interno, uno straordinario capolavoro scenografico del Barocco.



Visita guidata: domenica 8 settembre ore 10:30

Appuntamento: ore 10:10 (MASSIMA PUNTUALITA') Piazza Capo di Ferro, 13 - davanti all'ingresso del Palazzo

Quota di partecipazione: €20,00 - in contanti

Prenotazione (obbligatoria): è necessario prenotarsi con largo anticipo inviando una mail all'indirizzo segreteria@adm-arte.it, o un messaggio sms o whatsapp al 3208424686.



Vi chiediamo cortesemente nella prenotazione di inserire il vostro nominativo, il numero dei partecipanti e un riferimento telefonico per essere contattati in caso di variazione di programma.



