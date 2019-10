Apertura straordinaria, le meraviglie di Palazzo Colonna

Palazzo colonna è un vero è proprio gioiello del Barocco, un angolo segreto di bellezza e magnificenza a due passi dalla trafficata Piazza Venezia. Visitare il Palazzo significa poter ripercorrere la storia dell’importante famiglia romana che lo abitava da più di 900 anni e significa incontrare i grandi personaggi che modificandolo a loro gusto secondo la moda del tempo, hanno contribuita a renderlo uno dei palazzi più importanti di Roma.

La grande galleria e le sale ospitano ancora oggi parte della collezione costituita nel corso degli anni dalla famiglia Colonna, ricca di importanti opere di diverse epoche e di autentici capolavori della storia dell’arte.

La preziosità dei materiali e la ricchezza degli arredamenti e del mobilio, la grandezza degli spazi e la storia che ci possono ancora raccontare, sono solo alcune delle caratteristiche di un palazzo tutto da scoprire.



Visita guidata: Sabato 26 ottobre ore 10:45

Appuntamento: ore 10:15- Piazza SS. Apostoli, 66

Quota di partecipazione :€20,00 in contanti

Prenotazione: prenotarsi rapidamente inviando una mail a segreteria@adm-arte.it, oppure inviando un messaggio sms o whatsapp al 3208424686.



Vi chiediamo cortesemente nella prenotazione di indicarci il vostro nominativo, numero dei partecipanti e un riferimento telefonico per poter essere contattati in caso di variazioni di programma.



ATTENZIONE: vi avvisiamo il numero dei prenotati deve raggiungere le 10 unità entro le 24 ore prima dell’evento, altrimenti la visita verrà annullata.