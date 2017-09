Sei eventi gratuiti, dal 15 al 24 settembre, animeranno le strade dei quartieri Ostiense, San Paolo e Testaccio. In programma concerti jazz, visite guidate e proiezioni cinematografiche all’aperto. L’Aperossa Romana, appuntamento tradizionale dell’Estate Romana, torna a percorrere le vie della capitale, con una proposta culturale che mescola memoria e contemporaneità.

Aperossa Romana: festival itinerante di musica, cinema e memoria condivisa

Condividere la memoria di una Roma ormai sparita, tirarla fuori dalle soffitte polverose e riportarla in piazza. Raccontare i quartieri come erano una volta stando nei quartieri come sono oggi. L’Aperossa dell’AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico), sbuffando sulle sue tre piccole ruote, attraverserà Testaccio, San Paolo e Ostiense con questo spirito e questa voglia di radunare le persone attorno ai loro ricordi.

I luoghi di Aperossa Romana

Il Festival Aperossa, realizzato grazie al sostegno della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed Euroma2 – Movie Experience, è ormai da qualche anno un appuntamento fisso dell’Estate Romana, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla crescita culturale. Un evento culturale unico, che unisce musica, cinema, storia e tradizione. L’edizione 2017, in programma dal 15 al 24 settembre, ha in calendario sei eventi gratuiti in tre luoghi simbolo di altrettanti quartieri storici: Centrale Montemartini (Ostiense – 15 e 16 settembre), Parco Schuster (San Paolo – 21 e 22 settembre), MACRO (Testaccio – 23 e 24 settembre).

Ogni volta verrà proposto uno spettacolo musicale, un documentario dedicato alla prima edizione dell’Estate Romana (1977), un walkabout per le vie del quartiere (a cura di Urban Experience), alla scoperta della sua storia, e un film italiano d’autore, scelto tra quelli che hanno partecipato a festival e mostre, nazionali o internazionali. Inoltre, in ogni quartiere verrà proiettato un documentario originale che ne celebra la memoria, realizzato per l’occasione dall’AAMOD con materiale d’archivio.

Aperossa Romana: il programma del Festival

15 e 16 settembre – Centrale Montemartini (Ostiense)

Venerdì 15 settembre

ore 18.00 | Memoria

- Walkabout |Conversazioni nomadi ed esplorazioni partecipate a cura di Urban Experience: "Il cratere dei Mercati Generali"

ore 20.00 | Musica

- Emiliano Torquati e Greg Hutchinson live

- La musica incontra le immagini di Emanuele Redondi| Roma '77 (21', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

ore 21.00 | Cinema

- L'Aperossa Doc | Ostiense di Paolo Di Nicola (12', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

- Sole cuore amore di Daniele Vicari (TBC) (113', 2016 - Fandango, Rai Cinema)

Sabato 16 settembre

ore 18:00 | Memoria

- Walkabout |Conversazioni nomadi ed esplorazioni partecipate a cura di Urban Experience: "Vuoti di senso e senso dei nuovi: nella nomansland della riva ostiense"

ore 20.00 | Musica

- Alessandro D'Alessandro live

- La musica incontra le immagini | Roma '77 di Emanuele Redondi (21', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

ore 21.00 | Cinema

- L'Aperossa Doc | Ostiense di Paolo Di Nicola (12', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

- Roma Termini di Bartolomeo Pampaloni (78', 2014 - Albamada)



21 e 22 settembre – Parco Schuster (San Paolo)

Giovedì 21 settembre

ore 18.00 | Memoria

- Walkabout |Conversazioni nomadi ed esplorazioni partecipate a cura di Urban Experience: "Verso la garbata Garbatella"

ore 20.00 | Musica

- Emiliano Torquati live

- La musica incontra le immagini: Roma '77 di Emanuele Redondi (21', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

ore 21.00 | Cinema

- L'Aperossa Doc | San Paolo di Pino Bertucci (12', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

- L'Imperatore di Roma, di Nico D'Alessandria (84', 1987 - Nico D'Alessandria)



Venerdì 22 settembre

ore 18:00 | Memoria

- Walkabout |Conversazioni nomadi ed esplorazioni partecipate a cura di Urban Experience: "Rircordando Dom Franzoni"

ore 20.00 | Musica

- Daniele Bazzani live

- La musica incontra le immagini | Roma '77 di Emanuele Redondi (21', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

ore 21.00 | Cinema

- L'Aperossa Doc | San Paolo di Pino Bertucci (12', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

- Assalto al cielo, di Francesco Munzi (72', 2016 - Istituto Luce Cinecittà)

23 e 24 settembre – MACRO (Testaccio)

Sabato 23 settembre

ore 18.00 | Memoria

- Walkabout |Conversazioni nomadi ed esplorazioni partecipate a cura di Urban Experience: "Tasting Testaccio: elogio del quinto quarto"

ore 20.00 | Musica

- Marcello Allulli live

- La musica incontra le immagini: Roma '77 di Emanuele Redondi (21', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

ore 21.00 | Cinema

- L'Aperossa Doc | Testaccio di Emanuele Redondi (12', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

- Il più grande sogno, di Michele Vannucci (97', 2016 - KINO produzioni)

Domenica 24 settembre

ore 18:00 | Memoria

- Walkabout |Conversazioni nomadi ed esplorazioni partecipate a cura di Urban Experience: "Dentro il Monte dei Cocci"

ore 20.00 | Musica

- Lucia Ianniello / Paolo Tombolesi live

- La musica incontra le immagini | Roma '77 di Emanuele Redondi (21', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

ore 21.00 | Cinema

- L'Aperossa Doc | Testaccio di Emanuele Redondi (12', 2017 - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico)

- Castro, di Paolo Civati (86', 2016 - TangramFilm Srl)